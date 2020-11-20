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Havuzda boğulan genç toprağa verildi

Niğde’de yüzme havuzunda boğulan 18 yaşındaki genç toprağa verildi.

NİĞDE 20.11.2020, 18:41
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Havuzda boğulan genç toprağa verildi
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Niğde’de yüzme havuzunda boğulan 18 yaşındaki genç toprağa verildi.

Dün yüzmek için girdiği yüzme havuzunda boğulan Ramazan Duman (18), Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Belde meydanında Duman’ın cenazesi, helallik alınmasının ardından ikindi namazını müteakip İl Müftüsü Osman Ayas’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Duman’ın babası Yılmaz, annesi Dursiye, kardeşleri ve belde halkının yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile Karakapı Belediye Başkanı Kamil Demiralp ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü katıldı.
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