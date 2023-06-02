Hastanede gerçeğini aratmayan tatbikat

Niğde’de hastanede UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye, polis ekiplerinin katıldığı geniş çaplı tatbikat düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ek binasında deprem, yangın, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi. Hastane bahçesinde gerçekleştirilen tatbikata UMKE, AFAD, itfaiye, polis, hastane personeli katıldı. Tatbikatın başarılı geçtiğini söyleyen Hastane Başhekimi Uzman Doktor Yakup Çetinkaya, "Geçtiğimiz şubat ayında tüm ülkemizi sarsan ve 11 ili etkileyen çok geniş ölçekli bir deprem yaşadık. Bu tür durumlarda hastalara, depremzedelere ulaşabilmek için tatbikat düzenledik. Bu organizasyonu plan, program içerisinde yapmak çok önemli. Fiziksel olarak bu tür koordinasyonlar yapıyorduk, şimdi ise tüm paydaş ekiplerimizle tatbikatlar gerçekleştirdik. Mavi ve turuncu kodlar vererek depremzedelere ulaştık. Ayrıca sağlık ekiplerimiz de senaryo gereği bir yaralımızı aldı. Burada emeği geçen tüm ekiplerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.