Hasan Orhan: "Okullarda yüz yüze eğitimin 21 Eylül’e ertelenmesi doğru bir karardır"
NİĞDE EĞİTİM BİR SEN ŞUBE BAŞKANI HASAN ORHAN KULLARIN AÇILMASI İLE İLGİLİ YAPTIĞI DEĞERLENDİRMESİNDE, "OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİMİN 21 EYLÜL'E ERTELENMESİ DOĞRU BİR KARARDIR" DEDİ.
Eğitim Bir Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan okulların açılması ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, "Okullarda yüz yüze eğitimin 21 Eylül’e ertelenmesi doğru bir karardır" dedi.
Okullarda alınacak önlemlerle ilgili çalışmaların önemli olduğunu söyleyen Hasan Orhan, "Genel merkezimiz covid - 19 salgını gölgesinde eğitim, riskler, öneriler kitapçığımızı tamamladı. Bakanlığa da sunduk. Bizler de bir an önce okulların açılmasını istiyoruz. Gerçekten 6-7 aydır 16 Mart’tan beri öğrencilerimiz okullarından uzak durumdalar. Bizler de öğrencilerimizle ayrı kaldık. Öğretmen arkadaşlarımız, bir an önce okullar açılsın, işimize gidelim ve işimizi yapalım diyorlar. Aileler de aslında çocukların artık okula gitmesini istiyor. Biz çocuklarımızı özledik, okullarımızı özledik ama bir de vaka var biliyorsunuz. Covid - 19 şu anda tüm dünyada bir artış gösteriyor sanki ikinci bir dalga var gibi. Öğrencilerimizin ve toplumumuzun sağlığı önemli. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılmalı" dedi.
Başkan Orhan, vaka sayıları artmasından dolayı yüz yüze eğitimin 21 Eylül’e ertelendiğini söyleyerek, "Müdürlerimiz okullarımızda gerekli temizliği yapıyorlar ama İŞKUR aracılıyla okullarımızda Toplum Yararına Proje(TYP) çalışanları görevlendiriliyor. Okullarımız açılmadan bir an önce bu çalışanların görevlendirilmesi, okullarımızda girenin ve çıkanın takip edilmesi açısından mutlaka güvenlik görevlisinin de görevlendirilmesi lazım. Bütün bu önlemler alındıktan sonra okullarımız açılsın. Daha önce Özel Okullar Derneği Başkanının sanki öğretmenler ve sendikalar okulların açılmasını istemiyor gibi bir açıklaması var. Buna kesinlikle katılmıyoruz. Bu bir akıl tutulmasıdır. Biz kesinlikle okullarımız açılsın, işimize gidelim istiyoruz. Öğrencilerimizle birbirimiz özledik ama Allah göstermesin vaka sayısı artıyor. Gençler hafif atlatıyor ama oradan eve gelince, anne ve babasına, akrabaya bulaşacak. Vaka sayısında artış olacaksa biraz öteleyip daha sonrada okullar açılabilir" ifadelerini kullandı.
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