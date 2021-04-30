HAK-İŞ Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Ömer Halisdemir Meydanında pandemi kurallarına göre yapılan basın açıklamasına kısıtlı sayıda üye katıldı.

30 Nisan Cuma günü valilik izni doğrultusunda salgın nedeniyle az sayıda kişiyle Niğde Ömer Halisdemir Meydanındaki basın açıklaması HAK-iŞ Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu tarafından yapıldı.

81 İlde salgın sebebiyle az sayıda üyenin katılımıyla basın açıklaması yapılırken, dijital ortamda da 26 Nisan tarihi itibariyle başlatılan 1 Mayıs kutlamaları hakkında açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, "Bütün işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs birlik, beraberlik mücadele ve dayanışma gününü tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bütün çalışanlarımıza kazasız, belasız günler nasip eylesin" dedi.

HAK-İŞ Niğde il Başkanı Gökhan Demircioğlu; "HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için, ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerdeyiz. Bir yılı aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza alanlarda olamasak da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde; Emekçilerin hakkı için, Sağlık, huzur ve refahı için, İş güvencesi için, Sorunların çözümü için taleplerimizi tüm dijital platformlarda sunuyoruz. HAK-İŞ olarak, ülkemizin bu salgını en kısa zamanda atlatmasını temenni ediyor, Ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz"

Başta KİT’ler Olmak Üzere, Tüm Kamu Kuruluşlarındaki Şirketlerde Çalışan Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmesini Talep Ediyoruz

HAK-İŞ olarak, bu 1 Mayıs’ta; Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikal örgütlülüğün teşvik edilmesini istiyoruz. Başta KİT’ler olmak üzere, tüm kamu kuruluşlarındaki şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini talep ediyoruz. Adaleti, refahı ve güvenceyi sağlayan Kamu TİS istiyoruz. Ücretlerdeki vergi dilimlerinin yüzde 20’de sabitlenmesini istiyoruz. Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz. Mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının tam çözümünü istiyoruz. COVID-19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz. Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi istiyoruz. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Tüm emekçilerimizi, erdemli ve şeffaf sendikacılık için, dünya sendikal hareketi ile dayanışma için, demokrasi ve sosyal adalet için HAK-İŞ’le birlikte mücadeleye davet ediyoruz.

Biliyoruz Ki Dünyamız Bir, Gayemiz Bir

Bizler; Daha Fazla Dayanışma, Daha Çok Önlem, Daha Çok İş Güvenliği, Örgütlü Toplum ve Daha Güçlü Türkiye için 1 Mayıs’ta yine meydanlarda, ekranlarda ve her yerdeyiz. Tüm emekçilerimizle birlikte üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. HAK-İŞ olarak; 1 Mayıs’ta ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileri, mağdurları, mazlumları ile küresel salgına karşı tüm insanlık adına dayanışmamızı yinelemek için buradayız. Biliyoruz ki Dünyamız bir, Gayemiz bir. HAK-İŞ olarak, salgın sürecinde ITUC, ETUC, ILO, ITUC-AP ve TUAC ile birlikte işbirliği ve dayanışma içinde olmayı önemsiyoruz. Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için meydanlardayız ve ekranlardayız.

Emekli Aylığı Alt Sınırının Asgari Ücret Düzeyine Yükseltilmesini Talep Ediyoruz

HAK-İŞ olarak Asgari Ücretin insan onuruna yakışır olmasını istiyoruz. Kayıt dışı istihdamın önlenmesini, istihdamın artırılmasını ve yoksulluğun önlenmesini istiyoruz. Sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesini istiyoruz. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz. Biz çalışanlar, emekçiler olarak; milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye istiyoruz. Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz. Çalışanlara yönelik her türlü şiddet ve mobbingin önlenmesini istiyoruz. Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz. İstihdamda kadın, genç ve engelli bireylere daha çok yer verilmesini istiyoruz. Çocuk işçiliğinin her türüyle mücadele edilmesini istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının ve bakım hizmetlerinin karşılanmasını istiyoruz. Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkânlarının geliştirilmesini istiyoruz. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımının artırılmasını istiyoruz. Hangi ülkeden olursa olsun ülkemize sığınan mülteci ve göçmen kardeşlerimiz için, entegre edilebilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası uyum politikalarının ve işbirliğinin geliştirilmesini istiyoruz.

Güzel Günler Yakın, Yine Tüm Heyecanımızla Meydanlarda Buluşacağız

Geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz. Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara ’Örgütlü ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ’li ol’ diyoruz. HAK-İŞ olarak yapacak daha çok işimiz olduğunu biliyoruz. Emekçilerimizle omuz omuza, mücadele etmeye, güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Koronavirüse Karşı; Ailemiz, Sevdiklerimiz, Salgın ile mücadele eden emekçilerimiz için, Ülkemiz için, Tedbirlerimizi alalım, Hep Birlikte Sağlıklı Kalalım. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye’de ve Dünyada tüm emekçilere kutlu olsun.