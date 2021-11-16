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Gümrük kaçağı 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Niğde’de bir kamyonda gümrük kaçağı 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.
NİĞDE 16.11.2021, 13:49
Niğde’de bir kamyonda gümrük kaçağı 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, 1 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.