Geliri öğrenciler için iftar programı yaptılar

Niğde Dostluk Derneği; gelirinin tamamını depremzede aileler ve üniversite öğrencilerinin yurtdışında eğitim alması için kullanılacak iftar yemeği düzenledi.

İlgi gören yemeğe katılım sağlayanlardan elde edilen gelir, derneğin hedeflerinden birisi olan üniversite öğrencilerinin yurt dışında eğitim alması için gereken giderlere katlı sağlayacak. 2022 yılında Niğde Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nden dekanlığın seçtiği 3 öğrencinin Almanya’nın kardeş şehri Melle’de bir hafta saha çalışması yapmasını sağlayan Niğde Dostluk Derneği’nin geçmişi ise 90’lı yıllara dayanıyor.

Niğde ile Melle şehrinin kardeş şehir olması ile birlikte resmiyet kazanan Niğde Dostluk Derneği, yıl içinde hazırladıkları projelerle yurtdışından misafirleri Niğde’de ağırlıyor. Niğdeli üniversite öğrencilerinin ise yurtdışında deneyim kazanmasına katkı sağlıyor.