banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
RTÜK HDP’ye “Hayır” dedi
RTÜK HDP’ye “Hayır” dedi
Sarıgül’den muhalefete eleştiri
Sarıgül’den muhalefete eleştiri
Borsa İstanbul yeşile döndü
Borsa İstanbul yeşile döndü
Android uygulamaları çöktü mü? Google'dan açıklama geldi
Android uygulamaları çöktü mü? Google'dan açıklama geldi

Fırtına nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi

Nİğde’de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç otomobilin ön camını kırdı.

NİĞDE 23.03.2021, 20:02
Fırtına nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi

Nİğde’de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç otomobilin ön camını kırdı.

Niğde’de sabah saatlerinden beri etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Burhan Mahallesi Deveci Sokak’ta fırtına nedeniyle bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç Celalettin Özcan’ın iş yerinin yakınına park ettiği otomobilinin camını kırdı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu