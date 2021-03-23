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Adana’nın Kozan ilçesinde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu müstakil evde yangın çıkarken, evde bulunan 2’si çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri
Fırtına nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi
Nİğde’de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç otomobilin ön camını kırdı.
NİĞDE 23.03.2021, 20:02
Nİğde’de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç otomobilin ön camını kırdı.Niğde’de sabah saatlerinden beri etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Burhan Mahallesi Deveci Sokak’ta fırtına nedeniyle bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç Celalettin Özcan’ın iş yerinin yakınına park ettiği otomobilinin camını kırdı.