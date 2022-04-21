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FETÖ’den aranan şahıs tutuklandı
Niğde’de FETÖ/PDY silahlı örgütüne üye olmaktan aranan bir kişi yakalandı.
NİĞDE 21.04.2022, 12:10
Niğde’de FETÖ/PDY silahlı örgütüne üye olmaktan aranan bir kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri; FETÖ/PDY silahlı örgütüne üye olmaktan aranan H.G’nin Niğde’de olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla H.G’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.