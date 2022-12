Engelliler Günü’nde akülü sandalye hediye ettiler

Niğde’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde 3 engelli vatandaşa akülü sandalye hediye edildi.

Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesinde düzenlenen etkinliğe Vali Mustafa Koç, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Nihat Özkök, dernek üyeleri ve sivil toplum örgütü üyeleri katıldı. Programda dernek üyeleri mini konser verirken konserin ardından 3 kişiye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Vali Koç, kentte engelli vatandaşların hak etiği değeri bulabilmesi, kamu hizmetlerinden yararlanabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Vali Koç, "Engellilerimizin hatırlanması için böyle bir sembolik günün olması önemli ama engellilerimiz bizim her gün hatırımızda, her gün aklımızda. İnşallah toplum olarak da ülke olarak da bütün insanlık olarak da engellilerimizin her gün hatırlanacağı günlere çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Devletimiz aynı zamanda sosyal devlet olma gerekliliği olarak özellikle son zamanlarda engelli kardeşlerimizin normal hayatlarını sürdürebilmeleri, her alanda kendi kabiliyetlerini ortaya koyabilmeleri ve kendilerine sunulan kamu hizmetlerinden layıkıyla yararlanabilmeleri acısından gerek politika, gerek uygulama, gerek kanun, gerekse mevzuatla bir değişim, bir dönüşüm içerisinde. Bizler de ilimizde engelli kardeşlerimizin hak ettiği değeri bulabilmesi, kamu hizmetlerinden yararlanabilmesi için çalışmaları yürütüyoruz. Yürütmeye de devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi Başkanı Songül Çalışkan ise etkinliğe katılanlara teşekkürlerini iletti.