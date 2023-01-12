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Dönmek isteyen otomobile çarptı
Niğde’de kamyonetin iki otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
NİĞDE 12.01.2023, 15:06
Niğde’de kamyonetin iki otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza Merkez Paşakapı Caddesinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halindeki kamyonet; önüne çıkan otomobile çarptıktan sonra park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenildi.