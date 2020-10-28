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Depremde evleri hasar gören aileler için konteyner kuruldu
NİĞDE’NİN BOR İLÇESİ OBRUK KÖYÜNDE 20 EYLÜL 2020 TARİHİNDE MEYDANA GELEN 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SONRASI EVLERİ HASAR GÖREN 12 AİLE İÇİN KONTEYNER KURULDU.
NİĞDE 28.10.2020, 11:08
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Niğde’nin Bor İlçesi’nde bulunan Obruk Köyünde 20 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası evleri hasar gören 12 aile için konteyner kuruldu.
Obruk Köyünde evleri ağır hasar gören 12 aile; AFAD’dan konteyner talebinde bulundu. Talep üzerine AFAD ekipleri köye gelerek evleri ağır hasar gören ailelere konteyner kurdu.
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