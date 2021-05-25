Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Niğde’de
Türkiye turuna çıkan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Niğde’de ziyarete açıldı.
NİĞDE 25.05.2021, 16:05
Türkiye turuna çıkan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Niğde’de ziyarete açıldı.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Niğde siyasi parti temsilcileri ve davetliler, Ömer Halisdemir Meydanı’nda konuşlanan tırı gezdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu, ziyaretçilere tır hakkında bilgi verdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 28 Mayıs saat 20.00’ye kadar ziyaret edilebilecek.