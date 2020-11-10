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Büyük Önder Atatürk, Niğde’de törenle anıldı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 82. YILI NİĞDE’DE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI.

NİĞDE 10.11.2020, 10:26
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Büyük Önder Atatürk, Niğde’de törenle anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebediyete intikalinin 82. yılı Niğde’de düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in çelenk sunmasıyla başladı.

Çelenk sunumunun ardından saatlerin 09.05’i gösterdiğinde sirenler çaldı. Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı’ndan sonra program sona erdi.

Törene Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Baro Başkanı Osman Çimen, STK’lar ve vatandaşlar katıldı. Siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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