Başkan Özdemir’in Regaip Kandili Kutlama Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Başkan Özdemir mesajında şu ifadelere yer verdi: “İslam âlemi olarak, Recep, Şaban ve Ramazan aylarına kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üç aylar içerisinde Regaip, Miraç, Berat Kandili ve Kadir Gecesi gibi önemli ve feyizli gecelerin olması, manevi iklimin dalga dalga yayılması ve birey olarak kendi muhasebemizi yapmak bakımından da son derece önemlidir. Rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin müjdecisi olan Regaip Gecesi; Allah’a yapılan ibadet ve duaların kabul edildiği, Mübarek üç ayların başlangıcıdır. Müslümanlar arasında yardımlaşma, dayanışma, hayır ve iyilik duygularının artarak yoğunlaştığı kandil gecelerinde; sevgi, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Niğdeli hemşerilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili’ni kutluyor, saygılar sunuyorum.’’