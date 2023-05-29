Başkan Özdemir’den Teşekkür

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini, “İstikrar ve demokrasi kazandı; bu zafer hepimizin” sözleriyle değerlendirdi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yayımladığı teşekkür mesajında; cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a rekor düzeyde destek veren Niğdelilere teşekkür etti. Niğde halkının her seçimde olduğu gibi 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerinde de istikrar ve demokrasiye destek verdiğini belirten Belediye Başkanı Özdemir; “Niğdeli hemşehrilerimiz her zaman olduğu gibi milli irademize ve geleceğimize sahip çıktı. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu seçimi 85 milyon vatandaşımız kazandı, istikrar kazandı, demokrasi kazandı” dedi.

"Kazanan Türkiye oldu"

Yaklaşık 2 ay süren cumhurbaşkanlığı seçim sürecine yönelik olarak yoğun bir tempoyla sürdürdükleri saha çalışmalarını tamamladıklarını belirten Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Bu çalışmalarımızda hemşehrilerimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde ülkemizin elde ettiği kazanımları tek tek anlattık. AK Parti teşkilatlarımız ve milletvekillerimizle sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri, meslek odalarını ve esnaflarımızı ziyaret ederek cumhurbaşkanımızın himayesinde ülkemizin ve Niğde’mizin kazanımlarını hatırlattık. Niğdeli hemşehrilerimiz her zaman olduğu gibi demokrasiden ve istikrardan yana tavır aldı. Bu yarışı kazanan Türkiye oldu, Niğde oldu” şeklinde konuştu.

’Türkiye Yüzyılında’ istikrarın devam edeceğini söyleyen Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Sandığa giderek demokrasimize sahip çıkan, milli irademize sahip çıkan, 85 milyona bu büyük zaferi yaşatan tüm vatandaşlarımız ile cumhurbaşkanımıza rekor düzeyde destek veren sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza, meslek odalarımıza, esnaf ve sanatkarlarımıza ve derneklerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte gece gündüz demeden çalışan AK Parti teşkilatlarımıza, milletvekillerimize, ilçe ve belde belediye başkanlarımıza, Cumhur İttifakında yer alan siyasi partilerimizin yönetici ve üyelerine, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, mahalle temsilcilerimize, sandık görevlilerimize, müşahitlerimize ve teveccühleriyle cumhurbaşkanımıza ve bizlere desteklerini esirgemeyen vefakâr Niğdeli hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarının ülkemize ve Niğde’ye hayırlara vesile olmasını da temenni eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Bundan sonraki süreçte cumhurbaşkanımızın yanında, Türkiye Yüzyılı için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.