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Başkan Özdemir’den Mevlid Kandili Mesajı

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI EMRAH ÖZDEMİR MEVLİD KANDİLİ DOLASIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

NİĞDE 28.10.2020, 10:27
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Başkan Özdemir’den Mevlid Kandili Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Mevlid Kandili dolasıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili’ni, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğuna erişmiş bulunmaktayız. Hz. Peygamberimiz (S.A.V) bütün insanlık için bir yol gösterici, ilahi bir nur, sönmeyen bir kandildir. O’nun doğumu insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biridir. Çünkü Yüce Allah O’nu bütün âlemlere rahmet olarak göndermiştir. İslam dini bir ahlak dini olarak insanlığı kurtuluşa ve hidayete davet etmektedir. İslam dini ile âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz. Bu vesileyle, Mevlid Kandili’nin ülkemize ve İslâm âlemine birlik, beraberlik ve huzur getirmesini Yüce Mevlâ’dan niyaz ediyor, tüm Niğdeli hemşehrilerimizin Mevlid Kandili’ni tebrik ediyorum”

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