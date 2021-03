Başkan Özdemir: "Bu şehre hanımlarımızın eli değsin istiyoruz”

Niğde Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Kadını" fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer aldığı sergi açıldı. Sanat Galerisinde Anadolu kadınının yaşantısının anlatıldığı yaklaşık 40 fotoğrafın bulunduğu sergi 13 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

Belediye Sanat Galerisi’nde düzenlenen törene, Vali Yılmaz Şimşek’in eşi Çiğdem Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile eşi Duygu Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan ve davetliler katıldı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, Dünya Kadınlar Günü’nün 1857 yılında ABD’de tekstil fabrikasındaki grev sonucu 120 kişinin hayatını kaybetmesiyle ortaya çıktığını ve Türkiye’de 1921’den beri kutlandığını anımsattı.

Kadınları bir gün değil her gün anmak gerektiğini belirten Özdemir, belediye olarak ellerinden geldiği kadar bu günü anlamlı kılmaya çalıştıklarını anlattı. Özdemir, 2021 yılında bile hala kadına şiddettin konuşulduğunu vurgulayarak konuşmasında şunları kaydetti:

"Kadının yeri bir başka. Aslında günümüzde kadın olması gereken yerde değil. ’Anadolu kadını’ diye bir sergi yapalım dediğimiz zaman gelen resimlerin hepsi çalışan, vefakar ve cefakar kadınların resmiydi. Fotoğrafların hiç birinde sporla uğraşan bir bayan ya da hobisi olan bir bayan fotoğraflanmamış. Anadolu kadını dendiği zaman da hepimizin aklına çalışan kendini feda eden vefakar kadın geliyor. İnşallah bu algıyı da zaman içerisinde değiştireceğiz. Niğde Belediyesi olarak elimizden geldiği kadar kadınlarımıza destek olacağız. Bu şehre hanımlarımızın eli değsin istiyoruz. Sağ olsun benim eşimde yardımcı oluyor, birçok konuda eşime danışıyorum. İnşallah daha güzel 8 Martlarda şiddet değil de güzel olayların konuşulduğu bir zamanda bir arada olmak dileğiyle tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum."

Türk tarihinde kadının yerinin hep başka olduğuna dikkati çeken Vali Yardımcısı Cemil Kılınç da şöyle konuştu:

"Beyliklerden tutun da ülke olduğumuz döneme kadar kadın her zaman meclislerde söz sahibiydi, sultanlar, padişahlar yetiştirdi, kadın her zaman bizim için özeldi. Kadın bizim anamız, eşimiz, kız kardeşimiz, kızım oldu. Kadım bizim için her zaman kutsaldı, cennet onların ayaklarının altındaydı, bu bilinçle büyüdük, yetiştik. Maalesef kadına yönelik şiddeti hala konuşuyoruz. Her ne kadar koruma mekanizmalar kurulsa da yasal değişiklikler yapılsa da maalesef bazı hadiseleri yaşamaya devam ediyoruz. Bu hiç birimizi yıldırmayacak. Kadının statüsünü güçlendirmeye devam edeceğiz. Ailedeki, toplumdaki, siyasal yaşamdaki saygınlığını artıracağız. Bunun bir anda düzelmesi mümkün değil. Yasayla mevzuatla kurumsallaşmayla belli bir noktaya gidiyorsunuz, tam başarı ancak zihinlerin dönüşmesiyle mümkün."

Yarışmada, Fatma Çınar birinci, Ekrem Şahin ikinci, Ahmet Turan Kural üçüncü oldu, Hasan Zer ise mansiyon ödülü aldı.