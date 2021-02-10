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Bariyer parçalarını söküp araca yükleyen 4 kişi yakalandı
Niğde’de jandarma ekipleri bariyer parçalarını söküp araca yükleyen 4 kişiyi suçüstü yakalandı.
NİĞDE 10.02.2021, 15:48
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Niğde’de jandarma ekipleri bariyer parçalarını söküp araca yükleyen 4 kişiyi suçüstü yakalandı.Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesi D-750 karayolu Obruk Köyü kavşağında şüpheli araç ve şahısların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine intikal eden ekipler yol kenarı bariyerlerinin parçalarını söken 4 kişi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.