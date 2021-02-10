Bariyer parçalarını söküp araca yükleyen 4 kişi yakalandı

Niğde’de jandarma ekipleri bariyer parçalarını söküp araca yükleyen 4 kişiyi suçüstü yakalandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesi D-750 karayolu Obruk Köyü kavşağında şüpheli araç ve şahısların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine intikal eden ekipler yol kenarı bariyerlerinin parçalarını söken 4 kişi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.