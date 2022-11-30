Anne ile kızı, sobadan sızan gazdan zehirlendi

Niğde’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Yelilgölçük Beldesinde G.D (45) ve G.D (19) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Anne ve kızı, yakınlarının ihbarı üzerine ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.