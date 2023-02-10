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Adana’da hayatını kaybeden 4 kişilik aile Niğde’de defnedildi
Kahramanmaraş’taki depremde Adana’daki yıkılan 14 katlı binanın altında hayatını kaybeden 4 kişilik aile Niğde’de toprağa verildi.
NİĞDE 10.02.2023, 14:59
Kahramanmaraş’taki depremde Adana’daki yıkılan 14 katlı binanın altında hayatını kaybeden 4 kişilik aile Niğde’de toprağa verildi.
Adana’daki evlerinde göçük altında kalarak cansız bedenleri çıkartılan Mehmet (45), eşi Hayriye (42), çocukları, Ramazan Beraat (16), Rüzgar (10) ve Elif Demir (6) memleketleri Niğde’de toprağa verildi. Çamardı ilçesinde Mehmet, eşi Hayriye, çocukları, Ramazan Beraat , Rüzgar ve Elif Demir; Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.