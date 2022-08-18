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8 bin kişiye GBT sorgusu yapıldı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde 8 bin 486 kişiye GBT sorgusu yapıldı.

NİĞDE 18.08.2022, 16:21
8 bin kişiye GBT sorgusu yapıldı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde 8 bin 486 kişiye GBT sorgusu yapıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda 35 gram uyuşturucu, 3 adet av tüfeği-tabanca bulundu. Sorgularda bakaya olduğu belirlenen 10, haklarında arama kararı bulunan 28 kişi ise yakalandı.

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