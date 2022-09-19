19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Niğde’de 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende; Niğde Valisi Mustafa Koç, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, gaziler ve STK’lar katıldı. Programda Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesi Başkanı Hasan İpek, Atatürk heykeline çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesi Başkanı Hasan İpek yaptı. İpek konuşmasında; Gaziler Günü’nün canlarını bu aziz ulusa adayan tüm gazilere kutlu olmasını dileyerek, "Dün olduğu gibi bugün de aynı inançla bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız. Şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir" dedi.