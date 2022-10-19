19 Ekim Muhtarlar günü kutlandı

Niğde’de "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Niğde’deki muhtarların İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaptırılan Muhtarlar Evi’nin açılışına gitmeleri nedeniyle Atatürk heykeline çelengi muhtar azaları sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Niğde Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Mehmet Torun, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Torun muhtarlık müessesi 193 yıldır bu topraklarda varlığını sürdürmektedir. Muhtarlık müessesi her ne kadar 1913 ve 1933 tarihlerinde iki defa ülke olarak kesintiye uğratılsa da o dönemlerde de varlığını devam ettirmiştir. Muhtarlık Osmanlıdan Cumhuriyete kadar taşınan ender kanunlardan biridir. Muhtarlarımız bir yandan köy mahalle sakinlerini devlet kurumlarıyla aralarında aracı rolu oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetiminin en temel gereksinimlerinden önemli bir yar almaktadır” dedi.

Törenin ardından heyet Niğde Valisi Mustafa Koç ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’i ziyaret ettiler.