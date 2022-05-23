100 MWe enerji üretecek Niğde Bor-2 güneş enerji santralinin sözleşmesi imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (ETKB), güneş enerjisine dayalı kapasitelerinin artırılması için açtığı ihaleyi birçok dev firmayı geride bırakarak kazanan Denizli firması Ecogreen, güneş enerji santralinin sözleşmesi imzaladı.

ETKB’nın güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) tahsisine ilişkin açtığı YEKA Güneş Enerji Santrali (GES) -4 Niğde Bor-2 ihalesinde, birbirinden güçlü enerji firmaları ile yarışan Denizli firması Ecogreen Enerji Holding A.Ş., verilen kıyasıya rekabeti 39 kuruşla verdiği teklifle kazanarak önemli ihalenin sahibi oldu. Ecogreen Yönetim Kurulu Üyesi Cem Göçmen, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Arif Keskin ve Güneş Enerjisi Grup Başkanı Ali Korkmaz, Denizli firmasının YEKA GES-4 Niğde Bor-2 ihalesiyle almaya hak kazandığı 100 MWe enerji üretecek güneş enerji santralinin sözleşmesini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Ömer Erdem ile karşılıklı olarak imzaladı.

Firma olarak çok kısa süre içerisinde Türkiye’nin en önemli yenilenebilir enerji şirketlerinden birisi haline geldiklerine dikkat çeken Ecogreen Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, “Bildiğiniz üzere, kısa zamanda ülkemizin en önemli yenilenebilir enerji şirketlerinden biri olduk. Ülkemizin birçok bölgesinde GES, biyogaz ve biyokütle elektrik üretim tesisleri kurduk. Her biri alanında uzman, inovatif düşünebilen ve hızlı kararlar alabilen çalışma arkadaşlarımızla güzel bir ekip oluşturduk. Bu başarımızı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mızın YEKA GES-4 Niğde Bor-2 için düzenlediği 100 MWe GES yatırımı ihalesine verdiğimiz en düşük teklifle taçlandırdık. Bütün çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. İhalelere katılan tüm değerli firmalarımıza gösterdikleri emek ve ülkemizin enerjisine kattıkları değer için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Enerjimizi doğadan, gücümüzü bu topraklardan alıyor ve yine bu topraklara yatırım yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Güneş enerji santralimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.