Yunus Emre Caddesi trafiğe kapatılıyor
NEVŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI DOLAYISIYLA YUNUS EMRE CADDESİ BU AKŞAM SAAT 17.00’DAN İTİBAREN TRAFİĞE KAPATILACAK.
Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan altyapı ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla Yunus Emre Caddesi bu akşam saat 17.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak.
Nevşehir’i modern bir altyapıya kavuşturarak şehir içi ulaşım konforunu arttırmak için altyapı ve üstyapı hamlesini sürdüren Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Adliyesi önünden başlayarak Kapalı Pazar Yeri’ne kadar uzanan Yunus Emre Caddesi’nde çalışmalarına başlıyor.
Bu akşam saat 17.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak olan Yunus Emre Caddesi’nde, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde başlayacak çalışma ile birlikte içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilenerek yağmur suyu hattı oluşturulacak.
Sağlam bir altyapıya kavuşturularak yaya kaldırımları yenilenecek olan bölge de ayrıca gerçekleştirilecek olan sıcak asfalt serimi ile birlikte konforlu bir ulaşım sağlanacak.
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