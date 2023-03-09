Yüksek Lisans öğrencilerinden NEVÜ’ye ziyaret

Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi’nden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’ye staj yapmak üzere gelen 14 kişilik yüksek lisans öğrenci grubu, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.

Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi’nden gelen yedisi Kimya bölümü yedisi ise Biyoloji bölümlerinde yüksek lisans öğrenimi görmekte olan 14 kişilik öğrenci grubu NEVÜ Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BTUAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bülent Zorlugenç, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Naşit İğci, Uluslararası İlişkiler Ofisi personelleri Öğr. Gör. Dr. Başak Coşkun ve Öğr. Gör. Şükrü Aydın eşliğinde NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrenciler ve beraberindeki heyete teşekkür eden üniversitenin fiziki yapılanması ile birlikte öğrencilere sunduğu imkânlara değinen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversite olarak uluslar arasılaşmaya büyük önem verdiklerini söyledi. Aktekin Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi’yle 2017 yılından itibaren süregelen akademik iş birliği protokolü çerçevesinde gelişen faaliyetlerin ve ziyaretlerin önemini vurguladı.