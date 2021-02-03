Yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yük taşıyan araçlara yönelik denetleme yapıldı.

Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yük taşıyan araçlara yönelik yapılan denetlemelerde 3 araç sürücüne tonajdan, 11 araç sürücüne muayenesiz araç kullanmaktan, 7 araç sürücüne takograf kullanmamaktan, 4 araç sürücüne süre ihlalinde ve 11 araç sürücüne çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandığı öğrenildi.