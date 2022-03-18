YÖKAK Başkan Kar’dan Rektör Aktekin’e ziyaret

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’a teşekkür eden ve kendilerini üniversitede ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversite hakkında bilgi verdi. Üniversitenin yürüttüğü kalite çalışmaları, Kalite Ofisi ve akreditasyon süreçlerine değinen Rektör Aktekin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin ’Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler’ arasına alınmasının ardından ihtisas alanlarıyla ilgili kapsamlı çalışmalar başlattıklarını vurguladı. Aktekin, YÖKAK’ın yetkilendirdiği Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından NEVÜ Turizm Fakültesinin Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Lisans Programlarının ’Tam Akreditasyon’ ile akredite edilmesinin; ihtisaslaşma ve kalite çalışmaları anlamında çok kıymetli bir aşama olduğunu belirtti.

NEVÜ’de gerçekleştirilen etkin ve verimli çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade eden YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ise, akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması süreçlerini yürütmek, yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak adına üniversitelerle işbirliğine büyük önem verdiklerini ve kalite çalışmalarını desteklediklerini kaydetti.

Ziyarette, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar bir süre görüştü.