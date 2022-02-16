YÖK Rektör Yardımcısı Şahinkaya "Kurumsal Akreditasyon" programına katıldı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2022 yılında Kurumsal Akreditasyon Programına davet edilen yükseköğretim kurumlarının Rektör Yardımcıları ile Kalite Koordinatörlerinin katıldığı "Kurumsal Akreditasyon Programının Temel Bileşenleri ve Mevzuat Uygulaması" konulu toplantı yapıldı.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıya NEVÜ Rektör Yardımcısı ve Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü Prof. Dr. Serkan Şahinkaya ile Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Polat, yükseköğretim kurumlarının Rektör Yardımcıları ve Kalite Koordinatörleri katıldı. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda değerlendirme takımı eğitim-öğretim, araştırma - geliştirme, toplumsal katkı ve idari hizmet süreçlerindeki olgunluk düzeyini esas alan “Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP)” hakkında katılımcılara detaylı bilgilendirmede bulundu.