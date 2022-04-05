’ Yazarlık Atölyesi’ kayıtları başladı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri için ‘ Yazarlık Atölyesi’ etkinliği düzenlenecek. Öğrencilerin ücretsiz olarak katılabilecekleri etkinlik için son kayıt tarihi 16 Nisan 2022 Cumartesi.

Okul öncesinden üniversiteye tüm öğrenciler yürüttüğü projelerle eğitime katkı sunan Nevşehir Belediyesi, öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama, düşüncelerini ifade edebilme yeteneğinin arttırılması, buna paralel olarak yazma alışkanlığı kazandırılarak yazı, eleştiri ve çözümleme yapabilme yetisinin kazandırılması amacıyla yeni bir atölye çalışması başlatıyor. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz haftalarda başlatılan ‘Sen De Gönüllü Ol Çocuklarımızın Eğitimine Destek Ol’ projesi çerçevesinde gerçekleştirilecek olan Yazarlık Atölyesi (Roman -Öykü-Küçürek Öykü) etkinliğine 6, 7 ve 8. sınıflarda eğitimlerini sürdüren öğrenciler ücretsiz olarak katılabilecek. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Veli Ay nezaretinde gerçekleştirilecek olan etkinlik sonunda çocukların yazdığı hikâyeler e-bülten şeklinde çıkarılacak ve çocuklara katılım belgeleri düzenlenecek. 20 kişi ile sınırlı tutulacak olan etkinliğe katılmak isteyen çocukların velileri kayıtlarını 16 Nisan 2022 Cumartesi gününe kadar Gülbahçe içerisinde bulunan Paşa Konağı’ndaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen yapabilecek.

Veli Ay kimdir?

2 Şubat 1984 tarihinde Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Çobankaya köyünde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdi. Ortaokul ve lise öğrenimini Akşehir’de Selçuklu Lisesinde tamamladı. 2000 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünde başladığı yüksek öğrenimini Konya’da devam ettirerek 2005 yılında Selçuk Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni unvanı ve Yüksek Lisans derecesi ile tamamladı.

2008 yılında Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Bölümünde tezli yüksek lisans eğitimine başladı. Bu süreçte Karamanlı Türkçesi ve Uygur Türkçesi üzerine çalışmalar yaptı. Aynı üniversitede tezli yüksek lisans eğitimini de tamamladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezine bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığınca planlanan örnek soruların ve fasiküllerin hazırlanmasında görev aldı. Bakanlığımızın “Soru Hazırlama, İnceleme, Düzeltme ve Dizgi Çalışmaları”na katıldı. Değişik dergilerde bilimsel ve edebi yazıları(küçürek öyküler) yayımlanan Veli Ay, Yunusça isimli deneme seçkisinde ve Atasözü Ağacı isimli hikâye seçkisinde yer alarak kültür kitapları alanında çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanında editörlük ve redaksiyon çalışmaları da yürütmektedir. 2005 yılında Nevşehir’de başladığı meslek hayatına halen Nevşehir Yavuz Sultan Selim Han Ortaokulunda devam etmekte olup özel okul tecrübesi de bulunmaktadır. ULEDEF bünyesinde bulunan Uluslararası Dil Eğitimcileri Derneğinde (UDED) Yönetim Kurulu üyesidir ve Türkçeyle ilgili uluslararası forumlarda görev almıştır. Uluslararası Koçluk eğitimlerini, Hızlı Okuma eğitimlerini tamamlamıştır ve uzunca bir süredir LGS öğrencilerine ve onların velilerine motivasyon seminerleri vermektedir. Farklı atölyelerden yazarlık eğitimleri almış ve bu eğitimleri vermiştir. Halihazırda yazdığı bir çocuk romanı yayıma hazırlanmaktadır.