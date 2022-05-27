banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Merve Ergün iddialara cevap verdi
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Volkan Demirel dönemi sona erdi
Volkan Demirel dönemi sona erdi

Yaz Sporu Okullarına kayıtlar başlıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin yaz aylarında sporla içi içe olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı.

NEVŞEHİR 27.05.2022, 16:19
Yaz Sporu Okullarına kayıtlar başlıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin yaz aylarında sporla içi içe olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlamak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla Yaz Spor Okulları açılacak. Yaz spor okulları bünyesinde açılacak kurslarına sınırlı kontenjan ve belirli yaş aralığında çocuklar kayıt yaptırabilecek.

Kayıtlar, online olarak www.nevsehirbelediyesigenclikspor.com adresinden yapılacak.

Yorumlar (0)
27°
açık