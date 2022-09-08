Yaya geçidi çizgileri yenileniyor

Nevşehir Belediyesi, şehirde araç ve yaya trafiğinin yoğun olarak bulunduğu yollarda ve okul bölgelerinde yaya çizgisi yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala şehir içi cadde ve sokaklarda bulunan yaya çizgilerinin yenilenmesi için çalışma başlattı. Araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışma ile trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem arz eden yaya geçitleri daha görünür hale getirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, trafikte sürücülerin yayalara öncelik vermesi ve yaya geçişi önceliğine uyulması için şehrin farklı bölgelerinde de yaya geçidi yenileme çalışmalarına devam edecek.