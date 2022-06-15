Yaşar Karaca dünya ikincisi oldu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yaşar Karaca, Meksika’nın Leon kentinde organize edilen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası’nda silkmede 158 kg kaldırarak dünya ikincisi oldu. Genç sporcu bu derecesi ile Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdı.

Kızlarda 145, erkeklerde 144 sporcu olmak üzere toplamda 289 sporcunun katıldığı Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası, Meksika’da devam ediyor. Şampiyonaya Türk Milli Takımı ile katılan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü haltercilerinden Yaşar Karaca, şampiyonanın üçüncü gününde ay yıldızlı forması ile piste çıktı. 73 kg kategorisinde mücadele eden genç sporcu burada silkmede 158 kg kaldırarak dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da, dünya ikincisi olan Yaşar Karaca’yı tebrik etti. Karaca’nın Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altındaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü forması ile elde ettiği derecelerin ardından milli forma altında dünya ikincisi olarak kendilerine büyük bir gurur yaşattığını söyleyen Savran, genç sporcuya bundan sonraki spor hayatında başarılar diledi. Başkan Savran, “Nevşehir’in gençlerine destek olunduğunda onların neler yapabileceğini bir kez daha tüm dünyaya gösteren Yaşar Karaca’yı, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halter Antrenörü Burak Erdoğan ve kulüp yöneticilerimizi tebrik ediyorum.”