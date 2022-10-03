Yaralı atmacaya Jandarma sahip çıktı

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan yabani atmaca kuşu, tedavi edilmek üzere Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hacıbektaş İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ’önleyici kolluk devriyesi’ görevi sırasında yaralı atmaca kuşuna rastladı. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından koruma altına alınan yabani atmaca kuşu, tedavisi yapılarak tekrar doğaya bırakılmak üzere Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.