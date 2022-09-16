“Yanlış Çift” oyunu Nevşehir’de sahne alacak

Ünlü oyuncular Burak Sergen ve Pelin Öztekin’in rol aldıkları “Yanlış Çift” adlı tiyatro oyunu 17 Eylül Cumartesi akşamı Nevşehir’de sahnelenecek.

İlk kez Nevşehir’de sahnelenecek oyun için biletler Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde satışa çıktı. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Tiyatro Günleri’ etkinliği muhteşem bir oyun ile başlayacak. Kaleme aldığı oyunları dünyanın çok sayıda ülkesinde sahnelenen ünlü yazar Norm Foster’in ‘Yanlış Çift’ adlı oyunu 17 Eylül Cumartesi akşamı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

İki perdelik romantik komedi türündeki oyun için sanatseverler biletleri 10 TL karşılığında Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden alabilecek.