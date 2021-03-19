Yabancı uyruklu uyuşturucu taciri tutuklandı

Nevşehir’de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonrasında yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında yabancı uyruklu şüpheli R.A.’nın yapılan üst aramasında 30,64 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan R.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.