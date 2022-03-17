Yabancı uyruklu iki şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir’de yurda yasadışı giriş yaptığı tespit edilen iki şahıs sınır dışı edildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Nevşehir Otogar polisinin yapmış olduğu kontrollerde kimlik ibraz edemeyen yabancı uyruklu 2 şahsı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinde yurda illegal yollardan girdiği tespit edilen 2 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğünün almış olduğu karar doğrultusunda sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.