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Yabancı uyruklu iki şahıs sınır dışı edildi
Nevşehir’de yurda yasadışı giriş yaptığı tespit edilen iki şahıs sınır dışı edildi.
NEVŞEHİR 17.03.2022, 12:43
Nevşehir’de yurda yasadışı giriş yaptığı tespit edilen iki şahıs sınır dışı edildi.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Nevşehir Otogar polisinin yapmış olduğu kontrollerde kimlik ibraz edemeyen yabancı uyruklu 2 şahsı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinde yurda illegal yollardan girdiği tespit edilen 2 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğünün almış olduğu karar doğrultusunda sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.