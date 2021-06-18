Vefa Küçük Caddesinde 1. etabın altyapısı tamamlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Vefa Küçük Caddesi’nin 1. etabında başlatılan altyapı çalışması tamamlandı. Bölgenin uzun yıllardır kullanılan içme suyu hattını yenileyerek ilk kez yağmur suyu hattı oluşturan belediye ekipleri sıcak asfalt öncesi üstyapı çalışmalarına da başladı.

Nevşehir Belediyesi Güzelyurt Mahallesi’ndeki Göktürk Caddesi ve 80. Yıl Bulvarı’ndaki altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmalarının ardından 80. Yıl Bulvarı Kavşağı’ndan 2000 Evler Mahallesi’ndeki İl Özel İdare Petrol İstasyonu’na kadar olan Kocaçay hattında altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Etap etap gerçekleştirilecek olan altyapı ve üstyapı çalışmalarının ilkini 80. Yıl Bulvarı Kavşağı ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı arasındaki 1,2 kilometre uzunluğundaki Vefa Küçük Caddesi’nde gerçekleştiren belediye ekipleri buradaki altyapı yenileme çalışmalarını tamamladı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince bölgede uzun yıllardır kullanılan ve sık sık arızalara neden olan eski içme suyu boruları yeni nesil polietilen borularla değiştirilirken ayrıca burada ilk kez yağmur suyu hattı da oluşturuldu. Kısa sürede bölgeyi modern bir altyapıya kavuşturan belediye ekipleri sıcak asfalt serimi öncesinde üstyapı çalışmalarına da başladı.

Fen işleri Müdürlüğü tarafından yaya kaldırımları yenilenecek olan bölgede aydınlatma direkleri de değişecek. Sıcak asfalt seriminin ardından ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma çalışmalarına başlanacak.