Vatan Sokak’ta sıcak asfalt serimi yapılacak
NEVŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN CEVHER DUDAYEV MAHALLESİ’NDE BULUNAN VATAN SOKAK’TA ALTYAPI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN YAYA KALDIRIMLARI YENİLENİYOR.
Nevşehir Belediyesi tarafından Cevher Dudayev Mahallesi’nde bulunan Vatan Sokak’ta altyapı çalışmalarının ardından yaya kaldırımları yenileniyor.
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Vatan Caddesinde sağanak yağışlarda yaşanan altyapı probleminin çözümü için başlatılan çalışmalar tamamlandı.
Bölgede ilk kez yağmur suyu hattı oluşturan belediye ekipleri böylelikle sık sık bu bölgede meydana gelen yol çökmeleri ve sel baskını riskini ortadan kaldırdı.
Caddeyi sağlam bir altyapıya kavuşturan belediye ekipleri yaya kaldırımları için baskı beton çalışmalarını ise sürdürüyor.
Daha önce parke taş döşeli olan ve kısa süre içerisinde sıcak asfalt serimi de gerçekleştirilecek olan cadde böylelikle mahalle sakinleri için konforlu bir ulaşım imkanı sağlayacak.
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