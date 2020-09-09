Vatan caddesinde sıcak asfalt serimi başladı
NEVŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE VATAN CADDESİ’NDE ASFALT ÇALIŞMALARINI İNCELEYEN NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI, ŞEHİR İÇİ ULAŞIM KALİTESİNİ ARTTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEKLERİNİ VE NEVŞEHİR’DE YOLLA İLGİLİ TÜM SIKINTILARI ORTADAN KALDIRACAKLARINI SÖYLEDİ.
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Vatan Caddesi’nde asfalt çalışmalarını inceleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şehir içi ulaşım kalitesini arttırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ve Nevşehir’de yolla ilgili tüm sıkıntıları ortadan kaldıracaklarını söyledi.
Gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı yatırımları ile Türkiye’ye örnek olan Nevşehir Belediyesi, şehir içerisinde çeşitli noktalarda başlattığı altyapı ve sıcak asfalt hizmetlerinde büyük aşama kaydetti.
Belediye ekipleri son olarak Cevher Dudayev Mahallesi Vatan Caddesi’nde yaptıkları altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başladı.
Belediye Başkanı Rasim Arı, sağlam bir altyapıya kavuşturularak ilk kez yağmur suyu hattı döşenen Vatan Caddesi’ndeki çalışmaları inceledi.
Çalışanlara kolaylıklar dileyerek baklava ikram eden Arı’ya başkan yardımcıları da eşlik etti.
Çalışmalar hakkında bilgi alan Arı, finişer operatörün yerine geçerek kısa süre asfalt serme makinesini kullandı.
Çalışmalar sırasında gösterdikleri sabır ve desteklerden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür eden Arı, “Bizim tek derdimiz var hizmet etmek. Vatandaşlarımızın derdine derman olup, onların isteklerini en kısa sürede yerine getirmek. Bir yılda geldiğimiz mesafeye baktığımızda birçok yere dokunduk. Çözülemez denilen birçok derdi çözdük. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Nevşehir Belediyesi çalışacak Nevşehir kazanacak."
|İmsak
|05:04
|Güneş
|06:32
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:41
|Akşam
|19:31
|Yatsı
|20:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Menemen Belediyespor
|0
|0
|14. Osmanlıspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0