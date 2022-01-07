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Vali İnci Sezer Becel Kız Öğrenci Yurdunu Ziyaret Etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, ‘Gençlik Buluşmaları’ kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kapadokya Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan NEVÜ öğrencileriyle bir araya geldi.

NEVŞEHİR 07.01.2022, 12:52
Vali İnci Sezer Becel Kız Öğrenci Yurdunu Ziyaret Etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, ‘Gençlik Buluşmaları’ kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kapadokya Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan NEVÜ öğrencileriyle bir araya geldi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in Kapadokya Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaretlerinde kendilerini, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve Yurt Müdürü Refan Güveren ile yurtta kalan öğrenciler karşıladı. Yurt binası içerisinde öğrencilere yönelik açılan Kur’an-ı Kerim ile Geri Dönüşüm Kurslarını gezerek bilgi alan Vali İnci Sezer Becel ve Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, daha sonra yurtta kalan kız öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Nevşehir Valisi İnci Sezer, devletin tüm imkânlarıyla öğrencilerin yanında olduğunu söyledi. Vali Becel; “Şehrimiz küçük bir şehir olmasına rağmen, ülkemizin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Aynı şekilde üniversitemizde çok gelişmiş bir kampüse sahip olduğu gibi sizler için birbirinden güzel etkinlikler düzenlemekte. Şunu belirtmek isterim ki devletimiz sizler için büyük imkânlar sunmakta ve bizler de daima sizlerin yanındayız” dedi.

Rektör Aktekin ise üniversite olarak, öğrencilerin eğitimleriyle birlikte kişisel gelişimine katkıda bulunacak ders dışı etkinliklere büyük önem verdiklerini söyledi. Aktekin; “Biz öğrenci odaklı eğitim sistemini benimseyen bir üniversite olarak öğrencilerimizin iyi bir eğitim almalarıyla birlikte, alanları dışında da kişisel bilgi ve tecrübe gelişimlerine katkıda bulunacak sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda gerek üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüp ve topluluklarımız, gerekse kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle sizler için çeşitli etkinlikler gerçekleştirmekteyiz” diye konuştu.

Öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyerek kendileriyle sohbet eden Vali İnci Sezer Becel ve Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin daha sonra, ‘Masa Tenisi’ ve ‘Satranç Turnuvası’nda dereceye giren öğrenciler ile yapılan çekiliş sonunda isimleri çıkan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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