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Vali Becel Ürgüp’te esnafları ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ürgüp ilçesinde esnafları ziyaret ederken vatandaşlar ile bir süre sohbet etti.

NEVŞEHİR 21.06.2021, 12:48
Vali Becel Ürgüp’te esnafları ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ürgüp ilçesinde esnafları ziyaret ederken vatandaşlar ile bir süre sohbet etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, beraberinde Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ile birlikte ilçede faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Becel esnaf ziyaretleri kapsamında ilçede vatandaşlar ile de bir süre görüşürken vatandaşlar ile de bir süre sohbet etti.
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