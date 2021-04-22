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Vali Becel, “Tohumdan ağaca projesi kapsamında öğrencilere tohum dağıttı”

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, “Tohumdan ağaca projesi” kapsamında Gülşehir Alparslan Okulunda yüz yüze eğitimlerine devam eden 8.sınıf öğrencilerine tohum dağıttı.

NEVŞEHİR 22.04.2021, 17:16
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Vali Becel, “Tohumdan ağaca projesi kapsamında öğrencilere tohum dağıttı”

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, “Tohumdan ağaca projesi” kapsamında Gülşehir Alparslan Okulunda yüz yüze eğitimlerine devam eden 8.sınıf öğrencilerine tohum dağıttı.

Nevşehir Valiliği öncülüğünde Nevşehir’de ağaç varlığını artırma ve çevreyi koruma bilincini oluşturmak amacıyla tüm il genelinde tohumdan ağaca projesi başlatıldı. Bu kapsamda Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Gülşehir Alaprslan Ortaokulu 8.sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Vali Becel burada 8.sınıf öğrencilerine yetiştirmeleri ve gelecekte ağaç olması için karaçam tohumlarını emanet etti.
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