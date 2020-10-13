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Vali Becel, Tatlarin yeraltı şehrini gezdi
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, ACIGÖL İLÇESİNE BAĞLI TATLARİN BELDESİNDE BULUNAN TATLARİN YERALTINI ZİYARET ETTİ.
NEVŞEHİR 13.10.2020, 14:31
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin beldesinde bulunan Tatlarin yeraltını ziyaret etti.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Tatlarin yeraltı şehrini ziyaret ederek yeraltı şehri hakkında yetkililerden bilgiler aldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici’den yeraltı şehri tarihi hakkında da bilgiler alan Vali Becel, Tatlarin yeraltı şehrinin turizme daha fazla kazandırılması konusunda çalışmaların yapılması gerektiğini ifade ederek Tatlarin yeraltı şehrinin biran önce tanıtımının daha fazla yapılması gerektiği talimatını verdi.
Vali Becel’in Tatlarin yerlaltı şehri ziyaretine Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyuncu, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici’de eşlik etti.
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