Vali Becel, şehit ailesini ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 1971 yılında Siirt’in Eruh ilçesinde şehit düşen Er Mehmet Yüce’nin ailesini ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, şehit ailelerini ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Becel, 1971 yılında Siirt’in Eruh ilçesinde şehit düşen Jandarma Er Mehmet Yüce’nin Nevşehir’de yaşayan ailesini ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Becel, şehit ailesine Nevşehir Valiliği olarak her zaman yanında olduklarını ifade ederken şehit ailesinin istek ve taleplerini dinledi.