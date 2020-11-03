Vali Becel, köy ziyaretlerine devam ediyor

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, göreve gelmesinin ardından başlatmış olduğu köy ziyaretlerine Avanos ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek sürdürdü.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Avanos ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek köy ziyaretlerini sürdürüyor. Avanos ilçesine bağlı, Mahmat köyü ile ziyaretlerine başlayan Vali Becel burada köy muhtarından köy hakkında genel bilgiler alırken köylüler ile de bir süre sohbet ederek istek ve talepleri dinledi.

Mahmat köyünde Şehit Murat Koç İlkokulunu da ziyaret eden Vali Becel burada öğrenciler ile bir süre sohbet ederek derslerinde başarılar temennisinde bulundu.

Vali Becel daha sonra ise Avanos ilçesine bağlı Akarca köyünü ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in köy ziyaretlerine Avanos Kaymakamı Olgun Öner, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç’te eşlik etti.