Vali Becel, Kapadokya bölgesinde incelemelerde bulundu

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici ve Kapadokya Alan Başkan Yardımcısı Cihan Çalık’tan Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yapılan bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Göreme Aydınkırağan tepesi, Zelve ören yeri, Devrent vadisi ve Kızılçukur Vadisi hakkında bilgiler verdi.