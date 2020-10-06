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Vali Becel, Kadıncık Ana evinin restorasyonunu inceledi
NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL, HACIBEKTAŞ İLÇESİNDE RESTORASYONU DEVAM EDEN KADINCIK ANA EVİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.
NEVŞEHİR 06.10.2020, 13:23
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Hacıbektaş ilçesinde restorasyonu devam eden Kadıncık Ana Evi’nde incelemelerde bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Hacıbektaş ilçesinde bulunan Kadıncık Ana Evi’nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Restorasyonu devam eden Kadıncık Ana Evi’ni ziyaret eden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel burada yetkililerden restorasyon çalışmalar hakkında bilgiler alırken Kadıncık Ana Evi’nin en kısa sürede yeniden hizmete açılmasının talimatını verdi.
Vali İnci Sezer Becel’e, Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu ve İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç eşlik etti.
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