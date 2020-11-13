Vali Becel, JAKEM Komutanlığını ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığını ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, JAKEM Komutanlığını ziyaret ederek JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın’dan çalışmalar hakkına bilgiler aldı. Vali Becel, JAKEM Komutanlığı içerisinde bulunan JAKEM Müzesini de ziyaret ederek müze hakkında bilgiler aldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, JAKEM Komutanlığında Jandarma Albay Ercan Altın’dan brifing almasının ardından ziyaret sona erdi.