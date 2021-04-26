Vali Becel, haftaya okul ziyaretleri ile başladı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel yeni haftaya anaokulu ve ortaokul 8.sınıfta yüz yüze eğitimlerine devam eden öğrencileri ziyaret ederek başladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ilk olarak 50.Yıl Anaokulu’nu ziyaret ederek burada eğitimlerine devam eden minik öğrenciler ile bir araya geldi. Minik öğrenciler ile bir süre sohbet eden Vali Becel öğrencilerin de merak ettikleri sorulara cevap verdi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel daha sonra ise 75.Yıl Ortaokulunu ziyaret ederek burada yüz yüze eğitimlerine devam eden 8.sınıf öğrencileri ile bir süre görüştü. Öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyen Vali Becel derslerinde başarılar dileğinde bulundu.